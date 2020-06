Google Stadia : six nouveaux gratuits en juin pour les abonnés

Pour cela, outre l'arrivée prochaine de nouveaux titres comme Mafia 2 & 3 Remastered, Serious Sam 4 ou encore le prochain Assassin's Creed Valhalla, Google va offrir six nouveaux titres aux abonnés Stadia Pro.

Il sera ainsi bientôt possible de télécharger Superhot, Get Packed, Power Rangers: Battle for the Grid, mais aussi le récent Panzer Dragoon Remake (également disponible sur Nintendo Switch), sans oublier The Elder Scrolls Online (à compter du 16 juin).