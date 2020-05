Serious Sam 4 pas avant 2021 sur PS4 et Xbox One, la faute à... Google Stadia !

Pour les joueurs PS4 et Xbox One, il faudra attendre… 2021 !

Le quatrième épisode de la saga Serious Sam sera disponible en août sur Google Stadia et Steam .

Toutefois, dans un premier temps, le jeu ne sera proposé que via Steam, et la plateforme de Cloud gaming Google Stadia. Pour fêter la bonne nouvelle, Steam propose dès à présent d'importantes réductions (80 voire 90 %) sur les précédents jeux Serious Sam.

Développé par les croates de Croteam, Serious Sam 4 est le premier (vrai) épisode de la série à voir le jour depuis 2011. L'opus est donc très attendu par les fans, et sera disponible au mois d’août.

Interrogé par Kotaku, un porte-parole de Devolver Digital a tenu à confirmer : « Le jeu arrive aussi sur Xbox One et PlayStation 4, après la fin de sa période d'exclusivité avec Stadia ». Il faudra donc patienter jusqu'à 2021 pour disposer de ce Serious Sam 4 sur PS4 et Xbox One.

Reste à savoir combien Google a déboursé pour convaincre Devolver Digital de proposer son jeu en exclusivité temporaire sur Stadia, privant ainsi l'éditeur de plus de 110 millions de potentiels joueurs sur PS4 et un peu plus de 50 millions sur Xbox One….