Après GTA V, l'Epic Games Store pourrait offrir Civilization VI, Borderlands et ARK Survival Evolved

Une fuite circule en effet sur Reddit, avec capture d'écran à l'appui. Le document indique quels sont les jeux gratuits à venir sur l'Epic Games Store, et il y a du très lourd. Nous aurions ainsi droit à Civilization VI à partir du 21 mai, à Borderlands The Handsome Collection à partir du 28 mai et enfin Ark Survival Evolved pour conclure en beauté le 4 juin.

Bien sûr, rien n'est encore confirmé, il va falloir attendre jeudi prochain 17h pour être certain que cette feuille de route est correcte. L'information comme quoi GTA V serait le premier jeu gratuit de l'événement qui se tient sur un mois ayant été correcte, on peut espérer que ce leak soit également véridique.

Et si cela se confirme, l'Epic Games Store va frapper un encore plus gros coup qu'on ne le pensait, lui qui a déjà été pris d'assaut par les joueurs désirant une copie gratuite de GTA V. En poussant les utilisateurs à installer et lancer régulièrement son Epic launcher pour obtenir des jeux gratuits de qualité, Epic pourrait bien parvenir à en convertir certains définitivement et à grappiller des parts de marché à son concurrent Steam.