Xbox Game Pass : Final Fantasy IX, DayZ et Red Dead Redemption II arrivent

Une fois de plus, le Xbox Game Pass va occuper ses abonnés pendant tout le mois de mai. En effet, Microsoft vient tout juste d'annoncer les nouveaux entrants dans les catalogues PC et console du service... Et il y a du beau monde !

Avant de passer au contenu inédit du Xbox Game Pass pour Xbox One, rappelons que certains jeux quitteront le programme dans un avenir proche. C'est le cas de Black Desert, DOOM, Lego Ninjago Le film : le jeu vidéo, Mega Man Legacy Collection 2, Metal Gear Survive, The Banner Saga et Wolfenstein II: The New Colossus, le 15 mai. De son côté, GTA V sera retiré le 7 mai.

Red Dead Redemption II arrive enfin !

C'est également à partir de ce jeudi que DayZ et Red Dead Redemption II seront disponibles sur le Game Pass console. Ils seront ensuite rejoints par Final Fantasy IX (14 mai) et Fractured Minds (19 mai). Ce dernier est décrit comme étant un jeu artistique et court, qui traite le sujet des problèmes mentaux.

Pour les joueurs PC maintenant, Endless Legend, Final Fantasy IX et Halo 2 (via la Master Chief Collection) seront téléchargeables très bientôt. Enfin, Rise of the Tomb Raider, Imperator: Rome, The Banner Saga, West of Loathing et Wolfenstein II: The New Colossus seront également supprimés le 15 mai.