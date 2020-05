Halo 2 Anniversary sur Steam, Microsoft Store et Xbox Game Pass le 12 mai

Lire aussi :

Cyberpunk 2077 donnera de ses nouvelles le 11 juin



Halo 2: Anniversary prend date sur PC

Source : 9to5Google

Lancé en 2004 sur la toute première Xbox,version « Anniversary » arrive enfin sur PC, dont la date de disponibilité a été calée au 12 mai. Un épisode évidemment optimisé pour PC, avec des graphismes en 4K, un mode solo toujours aussi inoubliable et bien sûr le multijoueurs archi-complet de ce second opus.Comme sur la version Xbox One, il sera possible d'alterner (via une simple touche) entre les graphismes de la version remastérisée Anniversary, et ceux dud'origine. L'occasion de découvrir le travail assez épatant réalisé par les développeurs, sans oublier de nouvelles cinématiques de toute beauté.Microsoft va proposerdepuis son Microsoft Store bien sûr, mais aussi via Steam, ainsi que via l'indispensable Xbox Game Pass. Le jeu sera proposé à 9,99 dollars, et on le retrouve également dans la compilation, qui regroupe de son côtéet