Dans la foulée de ce lancement qui approche, la firme est en train de remanier son application Xbox pour la rendre plus centrale et tenter de simplifier, au moins en partie, la vie des joueurs PC livrés en pâture à la folie des Launchers indépendants et de leur multiplicité. On apprend en effet cette semaine de The Verge que Microsoft s'apprête à déployer sur son Xbox App une prise en charge native des Launchers au travers d'un nouvel espace appelé « My Apps ».

Ce dernier permettra aux utilisateurs de l'application, non pas d'accéder uniquement aux titres achetés sur le Microsoft Store, mais aussi d'installer au sein même de la Xbox App les principaux Launchers tiers eux-mêmes. Parmi eux Steam, Battle.net, Ubisoft Connect ou même GOG Galaxy. Cette nouveauté permettra également de retrouver, toujours dans dans l'application Xbox, certains utilitaires (de monitoring principalement) pouvant être utiles en jeu, voire même des navigateurs comme Google Chrome.