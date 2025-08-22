Pour préparer la sortie de ses consoles portables Xbox ROG Ally, conçues en partenariat avec ASUS, Microsoft s'apprête à remanier son application Xbox pour la rendre plus complète, et surtout tenter de la faire émerger en tant que hub central et unifié. Comment ? En proposant notamment d'installer en son sein d'autres Launchers… mais pas que.
Le marché des consoles de jeu portables s'étoffe de plus en plus, et Microsoft va bientôt contribuer à ce mouvement en lançant deux machines développées en partenariat étroit avec ASUS : les Xbox ROG Ally X et Xbox ROG Ally, attendues cet automne.
L'application Xbox améliorée
Dans la foulée de ce lancement qui approche, la firme est en train de remanier son application Xbox pour la rendre plus centrale et tenter de simplifier, au moins en partie, la vie des joueurs PC livrés en pâture à la folie des Launchers indépendants et de leur multiplicité. On apprend en effet cette semaine de The Verge que Microsoft s'apprête à déployer sur son Xbox App une prise en charge native des Launchers au travers d'un nouvel espace appelé « My Apps ».
Ce dernier permettra aux utilisateurs de l'application, non pas d'accéder uniquement aux titres achetés sur le Microsoft Store, mais aussi d'installer au sein même de la Xbox App les principaux Launchers tiers eux-mêmes. Parmi eux Steam, Battle.net, Ubisoft Connect ou même GOG Galaxy. Cette nouveauté permettra également de retrouver, toujours dans dans l'application Xbox, certains utilitaires (de monitoring principalement) pouvant être utiles en jeu, voire même des navigateurs comme Google Chrome.
Xbox ROG Ally / ROG Ally X : vers une proposition logicielle léchée
En l'occurrence, les Launchers installés dans l'application Xbox pourront aussi y être lancés directement, le tout sans sortir de son interface.
L'objectif ici, à défaut de débarrasser les joueurs de cet enchevêtrement de plateformes, est au moins de leur permettre de toutes les retrouver au même endroit, de naviguer facilement de l'une à l'autre, et de simplifier l'accès à leurs différents jeux sur les nouvelles Xbox ROG Ally.
Pour l'instant en bêta, cette nouveauté est intéressante car elle apporte une réponse probante à l'une des principales problématiques des consoles portables sous Windows : la nécessité, dans bien des cas, de repasser par le bureau Windows 11 pour accéder à plus de jeux ou d'applications. Cette nouvelle application Xbox devrait par ailleurs permettre aux Xbox ROG Ally de délivrer une expérience logicielle léchée, similaire à l'approche « clé en main » habituelle sur les consoles Xbox de salon… où tout est à portée de pad.