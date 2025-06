« Grâce à la bibliothèque de jeux agrégée, les joueurs peuvent facilement lancer des jeux depuis Xbox, Game Pass, Battle.net et d'autres boutiques PC de premier plan à partir d'une seule bibliothèque dans l'application PC Xbox » comme le précise le communiqué.

À l'heure actuelle, la nouvelle Xbox PC App et sa bibliohtèque agrégée ne sont disponibles qu'à un panel limité de joueurs, les membres du programme Inside. Microsoft attend sans doute leurs retours et, donc, un test à grande échelle, avant de la déployer plus largement. Il est d'ailleurs possible de n'essayer la compatibilité que sur certains services en réglant les choses à la main.

Microsoft laisse entendre que toutes les plateformes seront à l'avenir prises en charge, mais pour le moment, on parle surtout de trois d'entre elles : le Game Pass bien sûr, Battle.net – qui, depuis le rachat d'Activision-Blizzard en 2022, appartient à Microsoft – et Steam.