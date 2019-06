Microsoft et CD Projekt travaillent ensemble à GOG Galaxy 2.0 pour "fusionner les plateformes"

CD Projekt RED souhaite aller plus loin

Vers une plate-forme centralisée ?

est une plate-forme éditée paret similaire à Steam, sur laquellepour PC (essentiellement indépendants, mais pas que...). Cependant, contrairement à Steam,ne comporte aucune forme de(DRM) et vous pouvez jouer à des jeux, complètement hors ligne, aussi longtemps que vous le souhaitez.Tout comme Steam,, pouvant être téléchargé sur votre PC et appelé GOG Galaxy . Bien qu'il s'agisse déjà d'une excellente plate-forme, le studio polonais souhaite l'améliorer encore, au cours des prochains mois, avec. Cette nouvelle version du programme visera, a priori, à rassembler tout le monde à la même place,, afin de constituer unpour tous les services de lancement de jeux en ligne.Selon la compagnie, mêmeest à bord de ce projet. Dans un article paru dans GameStar , Piotr Karwoski, directeur de, aurait déclaré : «Il semblerait ainsi que des services tels que lepour PC seront accessibles via GOG Galaxy 2.0. Seul le temps nous le confirmera. Les équipes de CD Projekt RED ont également annoncé leur souhait de centraliser lesen ligne sur leur plate-forme, même si cela semble aujourd'hui complexe à mettre en place.L'écosystème de jeu sur PC reste plutôt fragmenté pour le moment, car GOG, Microsoft Store, Steam et Epic Games Store disposent chacun de leur propre plate-forme de lancement de jeux. Espérons que les principaux acteurs se réuniront bientôt pour proposer une approche plus centrée sur le consommateur.