Pour rappel, cette information entre en contradiction avec ce qui avait précédemment annoncé par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Celui-ci affirmait que le Vision Pro 2 devrait être doté de la puce M4.

La puce M5 permettra une amélioration profonde niveau puissance et efficacité dans les appareils qui en bénéficieront. Le Vision Pro 2 devrait donc pouvoir offrir de meilleures performances, des graphismes de meilleure qualité, et une autonomie revue à la hausse par rapport au premier Vision Pro, venu au monde avec la puce M2.

Et si le Vision Pro 2 devrait arriver avec un design inchangé par rapport à la première mouture, il est aussi attendu avec une nouvelle sangle, afin d'offrir une meilleure répartition du poids du casque sur le crâne et la nuque. À noter, enfin, qu'il pourrait sortir avant la fin de l'année.