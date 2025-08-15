La prochaine édition du casque de réalité mixte d'Apple commence à se dévoiler. L'Apple Vision Pro 2 devrait ainsi être bien plus costaud que la première sortie.
Depuis le lancement du tout premier casque Apple Vision Pro en juin 2024, la question que beaucoup se posent est : quelle sera l'allure de l'édition suivante ? Car même si le casque a très vite intéressé, il ressemblait tout de même à une première édition destinée à être très vite fortement améliorée. Et les informations qui viennent de tomber semblent valider cette attente.
Une puce M5 pour l'Apple Vision Pro 2
Quelle puce pour l'Apple Vision Pro 2 ? La question se pose, quand on sait qu'encore le mois dernier, une rumeur parlait d'une puce M4 pour ce casque. Mais ça n'était semble-t-il pas encore assez ambitieux pour Apple.
En effet, le contributeur bien connu de Macrumors, Aaron Perris, a encore déniché des informations dans du code d'Apple. Et celles-ci montrent que l'Apple Vision Pro 2 sera équipé d'une puce M5, celle que l'on attend pour le prochain MacBook Pro de la marque.
De meilleures performances et une autonomie revue à la hausse pour ce casque ?
Pour rappel, cette information entre en contradiction avec ce qui avait précédemment annoncé par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Celui-ci affirmait que le Vision Pro 2 devrait être doté de la puce M4.
La puce M5 permettra une amélioration profonde niveau puissance et efficacité dans les appareils qui en bénéficieront. Le Vision Pro 2 devrait donc pouvoir offrir de meilleures performances, des graphismes de meilleure qualité, et une autonomie revue à la hausse par rapport au premier Vision Pro, venu au monde avec la puce M2.
Et si le Vision Pro 2 devrait arriver avec un design inchangé par rapport à la première mouture, il est aussi attendu avec une nouvelle sangle, afin d'offrir une meilleure répartition du poids du casque sur le crâne et la nuque. À noter, enfin, qu'il pourrait sortir avant la fin de l'année.