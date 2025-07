Autre changement attendu, et non des moindres avec cette révision de l'Apple Vision Pro : l’introduction d’une nouvelle sangle. Apple chercherait ici à corriger les retours négatifs liés au confort de port du casque de réalité mixte, jugé trop lourd pour une utilisation prolongée. Si le poids de l’appareil serait identique à la version actuelle, le nouveau système d’attache permettrait de mieux répartir la charge sur le crane et de limiter les douleurs au niveau de la nuque.

Actuellement, Apple livre deux sangles avec son casque : le Bandeau Tissé, mis en avant dans les visuels officiels, et le Bandeau Tissé double, avec une sangle au-dessus du crane. Cette dernière, moins esthétique, est généralement jugée plus confortable par les utilisateurs au quotidien.

En s’appuyant sur les nombreux retours reçus et analysés depuis la sortie du produit il y a un an et demi, Apple chercherait donc à proposer un système unifié, plus ergonomique et mieux adapté à des sessions prolongées. Il n'est pas interdit de penser que ce nouvel accessoire puisse être proposé à la vente pour les possesseurs du premier modèle, ce qui pourrait améliorer leur confort et, qui sait, leur donner envie de redonner une nouvelle chance au produit une fois visionOS 26 disponible.

Dernier point : qu'en est-il de l'Apple Vision Pro 2 ? Une véritable nouvelle génération, plus abordable et plus légère, serait prévue pour 2027. Elle permettrait à Apple de s’adresser à un public plus large et d’espérer une adoption plus significative de sa plateforme spatiale. Apple travaillerait en parallèle sur une paire de lunettes connectées, le format qui semble le plus adapté à une adoption massive par le grand public, comme le démontre le succès des Ray-Ban Meta, ou l'arrivée prochaine d'une paire de lunettes Google.