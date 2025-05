Lors de ce petit segment, Google a pu montrer quelques fonctions rendues possibles par Android XR. Gemini est évidemment au cœur de l'expérience et permet à l'utilisateur, grâce à des caméras et des micros intégrés à l'accessoire, de converser avec l'assistant, de lui demander des informations sur ce que l'on voit en face de soi, mais aussi d'accomplir des actions.

L'exemple donné sur scène est le suivant : la démonstratrice voit l'affiche d'un concert, demande à Gemini le nom de l'artiste, puis de jouer un titre via les haut-parleurs intégrés (sur YouTube Music, bien sûr). On peut également capturer des photos et vidéos sans besoin de sortir son smartphone. La démonstration a eu le mérite d'être réalisée dans les conditions du direct, avec quelques décrochages vidéo, mais l'interface existe, et les usages sont présents.