Selon les démonstrations et les tests menés par le média Wired en décembre dernier, les utilisateurs pourront lancer des applications, utiliser la fonction Circle to Search en direct, jouer à des jeux ou encore se guider avec Google Maps projeté dans leur champ de vision. Une compatibilité avec Android Auto serait également en préparation. De plus, plusieurs styles de prototypes existent déjà : des montures classiques, des lunettes de soleil, et même des versions avec verres correcteurs.

Reste dorénavant à savoir si Google commercialisera ces différents produits sous sa propre marque. Pour l'heure, aucune confirmation n’a été donnée sur ce point, même si le développement semble plutôt bien avancé. La prudence reste toutefois de mise : les Google Glass, lancées il y a une décennie, avaient connu un bien funeste destin.

Pendant ce temps, rappelons que la firme coréenne Samsung se prépare, elle aussi, à faire son entrée sur ce marché. Selon un rapport récent, le fabricant prévoit un double lancement avec son casque Project Moohan et des lunettes intelligentes au nom de code Haean. Ces dernières viseraient à privilégier le confort en s'adaptant à différentes formes de visage, tout en intégrant plusieurs caméras et capteurs pour suivre les mouvements. Affaire à suivre de près donc, avec ou sans lunettes.