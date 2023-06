Google tue son projet de lunettes de réalité augmentée, Apple est tranquille pour un moment

Cependant, les efforts du géant américain dans ce domaine n'ont pas été complètement interrompus. En effet, s'il y a une chose que Google sait très bien faire, ce sont des systèmes d'exploitation. En cherchant à reproduire une démarche semblable à celle d'Android, « Google se concentre sur la création de plateformes logicielles pour la réalité augmentée que l'entreprise espère vendre sous licence à d'autres fabricants de casques », révèle Business Insider.

Pour le moment, c'est Samsung qui serait le premier client. Annoncé lors de la dernière Google I/O, le partenariat entre les deux géants devrait déboucher sur d'hypothétiques « Galaxy Glasses ». Casque ou lunettes de réalité virtuelle, le projet serait « une réponse directe aux craintes suscitées par les travaux d'Apple », toujours selon le média américain.

On peut donc s'attendre à ce que l'Apple Vision Pro soit sérieusement concurrencé par les grandes écuries dans les années à venir. Toutefois, Apple dispose d'une bonne longueur d'avance, et il en sera certainement ainsi pendant un certain temps encore.