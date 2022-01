Google aussi veut un casque de réalité augmentée, mais ce ne sera pas prêt tout de suite

La réalité augmentée peut exiger une puissance de calcul très conséquente, et Google aurait déjà trouvé la parade à cette problématique en ayant recours à une technologie pouvant s'apparenter au Cloud computing.

Il s'agirait d'utiliser ses datacenters pour gérer à distance les processus les plus gourmands et générer les rendus les plus lourds, puis de transmettre le résultat au casque via une connexion Internet. La 5G aura eu le temps de se démocratiser d'ici là et un tel mécanisme pourra permettre de régler les problèmes de surchauffe, dont souffre justement Apple avec son propre produit .

Pour l'instant, l'équipe en charge du projet est constituée d'environ 300 personnes. Une partie de la division Pixel est aussi réquisitionnée, mais on ne sait pas si Project Iris sera intégré à la gamme Pixel. Google prévoit d'embaucher encore des centaines de personnes dans les mois et années à venir pour accélérer le développement de ce casque de réalité augmentée.