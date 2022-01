La sortie du casque de réalité augmentée d'Apple serait repoussée

Cet appareil serait équipé de quinze caméras, dont huit répliquant l’environnement extérieur pour une immersion plus vraie que nature. Les autres caméras serviraient quant à elles à capter les mouvements et permettre l’interaction. Cette nouvelle technologie mixte représente un produit majeur d’Apple, qui vise éventuellement à remplacer l’iPhone d'ici à une décennie, mais il semblerait que le lancement de la production de ces caméras soit prévu au deuxième trimestre de cette année au plus tôt.