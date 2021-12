Apple : le casque de réalité augmentée d'abord prévu pour le jeu et les médias

Les dernières rumeurs relayées par WCCFTech font toutefois état d'une orientation assez spécifique de la bête. En effet, il serait question de bâtir le casque autour de deux processeurs et l'un d'entre eux disposerait d'une puissance équivalente à celle du M1 d'Apple.

Nous n'avons aucune précision quant à la référence des deux puces ainsi intégrées par Apple et la source de WCCFTech ne détaille pas non plus les caractéristiques de ces processeurs. Le second chip aurait en charge tous les calculs liés aux capteurs.

Il est aussi question d'intégrer deux panneaux micro-OLED 4K conçus par Sony et, l'un dans l'autre, il se murmure que le casque serait doté de capacités de réalité virtuelle autant que de réalité augmentée.