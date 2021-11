Apple : si le casque AR est annoncé en 2022, n'espérez pas pouvoir l'acheter

Depuis plusieurs mois, des rumeurs courent à propos de l'annonce et de la sortie prochaines d'un casque de réalité augmentée , ou de réalité mixte, par Apple. Dernièrement, l'analyste Ming-Chi Kuo avait donné des détails techniques supplémentaires sur l'appareil et avait indiqué une commercialisation pour le quatrième trimestre 2022. Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, a de son côté indiqué que s'il pense que l'annonce du casque se fera bien en 2022, sa commercialisation pourrait prendre plus de temps.