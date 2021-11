Apple : vers un casque de réalité augmentée "aussi puissant qu'un Mac" dès l'an prochain

Selon la source, Apple prévoit une commercialisation de son nouveau produit pour le quatrième trimestre 2022. Et si Kuo pourvoit quelques détails techniques supplémentaires, on ne sait encore pas bien s'il s'agit de véritables lunettes de réalité augmentée ou d'un casque AR plus classique.

L'analyste explique que la machine sera équipée de deux processeurs. L'un d'entre eux est peu puissant et ne s'occupera que de gérer les retours et données fournies par les différents capteurs. L'autre sera par contre beaucoup plus ambitieux et adapté aux tâches lourdes, puisque l'on parle de performances similaires à celles d'une puce M1. Kuo évoque ainsi « une puissance de calcul digne d'un Mac ».