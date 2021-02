Apple : un casque de réalité mixte avec deux écrans 8K pour un prix de 3000$

Ainsi, ce casque de réalité mixte serait équipé de plus d'une douzaine de caméras pour suivre chaque mouvement de l'utilisateur. Et l'expérience promet d'être immersive puisque le rapport mentionne la présence de deux écrans intégrés avec une définition 8K. Apple visera donc bien plus haut que la concurrence avec ces dalles qui devraient en mettre plein la vue. L'autre bonne nouvelle, c'est que le projet arriverait dans les dernières phases de son développement.