Un Apple 1, monté par Steve Jobs et Seve Wozniak se retrouve sur eBay, à 1,5 millions de dollars

Pour la petite histoire, l'Apple 1, conçu par Steve Wozniak, Steve Jobs, Ronald Wayne, et testé en série dans le garage des Jobs, fut le tout premier produit estampillé Apple. Initialement mis en vente en avril 1976, il était alors commercialisé au prix de 666,66 $.

Aujourd'hui, il s'agit d'un produit pour le moins collector donc, et il est désormais possible d'en acquérir un exemplaire en édition très limitée via la plateforme de vente en ligne eBay. Six exemplaires seulement ont en effet été réédités (avec du bois KOA de chez Byte Shop), et la bonne nouvelle, c'est qu'ils fonctionnent comme au premier jour !