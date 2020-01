Les passionnés peuvent désormais construire leur propre Apple I

© Tom's Hardware US / SmartyKit

119 dollars seulement pour un Apple I... qui n'en aura toutefois pas l'allure

Seulement deux applications embarquées (et impossible d'en ajouter d'autres)

On l'oublie parfois, mais Apple n'a pas toujours été le mastodonte qu'elle est aujourd'hui. À la fin des années 70, la firme de Cupertino ne pesait rien sur les marchés, se contentant plutôt de faire ses premiers pas sous le regard bienveillant de ses fondateurs. De cette genèse aux relents quasi pittoresques, émergeait l'Apple I. Conçu par Steve Wozniak et feu Steve Jobs en 1975, l'appareil était finalement commercialisé l'année suivante contre 666 dollars (soit presque 3 000 dollars actuels pointe Tom's Hardware US).Produit à seulement 200 exemplaires avant d'être remplacé en 1977 par l'Apple II, l'Apple I est aujourd'hui l'un des ordinateurs les plus recherchés par les collectionneurs de produits Apple. Les exemplaires proposés en salles des ventes se monnayent ainsi régulièrement plusieurs centaines de milliers de dollars. De quoi placer l'expérience Apple I hors de portée des nostalgiques désargentés que nous sommes... Voilà qui pourrait changer.Au travers d'un kit annoncé à 199 dollars, SmartyKit nous propose en effet de monter nous-même votre propre Apple I. L'appareil obtenu n'aura toutefois pas grand chose à voir avec l'Apple I original en termes de look et ce dernier ne pourra lancer que deux applications.Selon Sergei Panarin, le principal intérêt du projet est néanmoins d'assembler pas à pas l'ordinateur. Une opération simplifiée (pas de soudures nécessaires grâce à un système de modules à placer sur des platines d'expérimentation, ou « breadboard »), mais qui devrait prendre «» selon l'intéressé. On a tout de même quelques doutes sur cette estimation.Quoi qu'il en soit, le kit devrait parler aux nostalgiques. Il comprend un total de 15 puces, dont l'inévitable processeur MOS 6502 cadencé à 1 MHz de l'Apple I et une puce ROM intégrant une copie du système d'exploitation original de Steve Wozniak. Le tout peut fonctionner sur des batteries standards et les différents composants sont conçus pour être reliés entre eux à l'aide de nappes et autres cordons « jumper ».Côté connectique, il faut compter sur un port composite (un adaptateur sera donc indispensable pour raccorder l'appareil à un moniteur actuel) et un port PS/2 pour connecter un clavier. Il s'agit là d'un anachronisme, note Tom's Hardware. Et pour cause, ce standard n'est apparu qu'en 1987.Le principal défaut du kit est certainement de faire l'impasse sur tout moyen de raccorder un dispositif de stockage externe. Il sera donc impossible d'ajouter d'autres applications aux deux programmes installés par défaut (un premier qui permet de programmer en BASIC et un second qui affiche le portrait de Wozniak en caractères ASCII).Le kit Apple I de SmartyKit sera proposé à 119 dollars «». Aucune date précise n'a pour l'instant été communiquée, mais il est possible de s'inscrire sur le site de SmartyKit pour être tenu informé du lancement.