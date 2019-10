Luna Display : l'outil pour transformer votre vieil iMac (ou MacBook) en écran secondaire

© Luna Display

Une solution simple et efficace, mais surtout à la maison

Donner une nouvelle vie à des appareils un brin désuets...

Utiliser à peu près n'importe quel iMac, MacBook, MacBook Pro ou iPad comme écran secondaire de votre ordinateur Apple préféré. C'est l'idée de la nouvelle mouture de Luna Display. Lancé en fin d'année 2018 pour iPad uniquement, l'outil revient dans une version repensée - et pas donnée - qui vous permet de recycler vos vieux appareils en espace d'affichage supplémentaire pour les nouveaux. Attention toutefois, cette solution affiche ses limites en situation de mobilité... et c'est à vrai dire son principal défaut.Pour utiliser Luna Display, il faut quatre ingrédients : un dongle USB-C ou Mini DisplayPort vendu 70 dollars sur le site officiel de la marque, un Mac principal « émetteur » fonctionnant au minimum sous macOS 10.11 El Capitan, un Mac « destinataire » sous macOS 10.8 Mountain Lion ou ultérieur (celui-ci servira d'écran secondaire) et une connexion réseau jugée « stable ».Le dongle est à brancher sur le Mac qui sera utilisé pour travailler et l'image pourra ainsi être retransmise sur l'appareil secondaire, qu'il s'agisse d'un vieil iMac, d'un MacBook Pro lancé en 2012, d'un MacBook Air d'ancienne génération ou d'un iPad Pro flambant neuf. Le principe fonctionne en Wi-Fi ou grâce à une connexion filaire au routeur, précise Luna Display. La mobilité n'est donc pas nécessairement le point fort de l'outil.Au-delà de recycler ses vieux ordinateurs Apple en écrans secondaires, Luna Display a le mérite de prendre en charge la souris, le trackpad et le clavier des deux appareils associés. Un avantage de taille pour gagner en praticité et en productivité puisque le passage d'un terminal à l'autre se fait naturellement.Autre détail intéressant : il est tout à fait possible de réaliser des combinaisons tirées par les cheveux, mais amusantes, avec Luna Display. Raccorder le dongle sur un Mac Mini peut par exemple permettre d'utiliser la dalle Retina d'un MacBook Pro en guise d'écran principal pour l'ordinateur compact d'Apple.Plus d'informations sont disponibles sur la page officielle de l'initiative. Le dongle Luna Display est quant à lui proposé à cette adresse , au tarif de 69,99 dollars (soit un peu moins de 63 euros). Les expéditions vers la France sont possibles et même gratuites à condition d'être patient (14 à 21 jours ouvrés annoncés avant livraison). Recevoir le produit dans la semaine vous coûtera 15 dollars de plus.