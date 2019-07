Décision historique : Apple délocalise la production de ses Mac Pro en Chine

© Apple

Une délocalisation qui en dit long

Source : The Wall Street Journal

Il était le dernier des appareils majeurs d'à être assemblé aux États-Unis. Selon les informations rapportées par le, la firme de Cupertino aurait pris la décision de, un groupe taïwanais,, proposée autour de 6 000 dollars l'unité (environ 5 300 euros).Cette décision d'est historique à plus d'un titre. Outre la symbolique de la fin de la production de gros appareils de la marque sur le sol américain,. Quanta Computeur est effectivement en train d'augmenter la capacité de production de son usine située à Shanghai, plus proche de ses autres fournisseurs asiatiques.devrait ainsi pouvoirCette décision peut paraître surprenante, Donald Trump souhaitant hautement taxer la totalité des produits importés de Chine, mais elle est peut-être le signe d'un, qui serait consécutif à un G20 productif.Jusque-là, leétait assemblé à Austin, au Texas. Le développement et le design, eux, seront toujours élaborés outre-Atlantique. Une moindre consolation pour les patriotes américains.