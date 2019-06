Microsoft, Nintendo et Sony unies contre Trump pour dénoncer la hausse des taxes envers la Chine

La politique de Donald Trump envers la Chine n'est pas sans conséquences (© Andrew Cline / Shutterstock.com)

Près d'un milliard de dollars supplémentaires déboursés par les Américains en cas de nouvelle hausse des taxes

Un recul de l'innovation annoncé

Il n'a échappé à personne que le fantasquefait de laavec laun cheval de bataille, déjà en campagne pour 2020 depuis longtemps dans les faits, même s'il a lancé cette dernière il n'y a qu'une dizaine de jours. La politique du président américain fait naître de sérieuses craintes chez les grands noms du jeux vidéo que sontetLe président des États-Unis a poussé àsur les produits. Or, il fait désormais poindre, sur quelques 300 milliards de dollars d'importations restantes. Autrement dit : la totalité des produits de fabrication chinoise, importés aux USA, seraient touchés, dont. C'est ce qui fait grincer des dentsetDans une lettre publique adressée à Washington, les trois constructeurs font savoir à l'Administration américaine qu'une nouvelle augmentation des tarifs douaniers aurait une répercussion - négative - sur les consommateurs puisqu'elle entraînerait, estimée àdéboursés par les passionnés.Outre l'impact sur les consommateurs, cette possible hausse des tarifs douaniers mettrait en périlet feraitdans le secteur du jeu vidéo, mais pas seulement. Les constructeurs ne manquent également pas de souligner l'qu'une telle décision aurait, sans oublier les revendeurs.Il reste tout de même un motif d'espoir. En début de semaine, les représentants respectifs des négociateurs américains et chinois se sont rencontrés. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin et le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, ont pu discuter avec le vice-Premier ministre chinois, Liu He, préparant ainsilors du sommet du G20, au Japon, qui doit avoir lieu en cette fin de semaine.