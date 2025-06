En termes de performances et de caractéristiques techniques, la puce Apple A18 Pro se rapproche du SoC M1. Les deux processeurs partagent une architecture hybride big.LITTLE, mais le M1 dispose de 8 cœurs (4 haute performance, 4 efficients) contre 6 pour l’A18 Pro (2 haute performance, 4 efficients). En single-core, l’A18 Pro affiche des scores légèrement supérieurs grâce à une fréquence de pointe plus élevée (4,04 GHz contre 3,2 GHz pour le M1), mais le M1 conserve logiquement un avantage en multicœur. La bande passante mémoire du M1 (68,2 Go/s) est légèrement supérieure à celle de l’A18 Pro (60 Go/s), et il supporte jusqu’à 16 Go de RAM contre 8 Go pour l’A18 Pro.

Sur le plan graphique, les deux puces intègrent une solution GPU, mais l’A18 Pro ajoute le ray tracing matériel. L’A18 Pro a un autre atout : sa gestion de l'intelligence artificielle. Le SoC embarque un moteur neuronal de 16 cœurs à 38 TOPS, nettement supérieur aux 11 TOPS du M1, or, on le sait, Apple prépare ses machines à ce type d'usage.

De son côté, le MacBook Air M4 représenterait alors une vraie montée en gamme puisque le M4 se compose de 10 cœurs (4 performances à 4,46 GHz et 6 efficients à 2,89 GHz), un GPU à 10 cœurs (1280 shaders), et le même moteur neuronal de 16 cœurs à 38 TOPS. Il supporte jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X sur deux canaux, offrant une bande passante de 120 Go/s. Son TDP atteint 25 W, ce qui le rend plus adapté à des charges de travail plus importantes.

Le lancement de ce modèle d'entrée de gamme serait prévu pour la fin 2025 ou début 2026, avec une production estimée entre 5 et 7 millions d’unités. Cela signifierait, étrangement, qu'Apple louperait le coche de la rentrée.