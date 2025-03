Nous l'avons dit, ce nouveau modèle se distingue surtout par l'arrivée à son bord de la nouvelle puce M4, introduite pour la première fois en mai 2024 sur l'iPad Pro, puis sur les MacBook Pro, iMac et Mac mini durant l'automne.

Sur le MacBook Air de 13 pouces, cette dernière est déclinée en configuration 10 coeurs CPU / 8 coeurs GPU pour le modèle de base, avec 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage.

La mouture la plus accessible du MacBook Air de 15 pouces, elle, passe à 10 coeurs CPU / 10 coeurs GPU, tout en conservant 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. Bien entendu, des moutures dotées de plus de mémoire vive (jusqu'à 32 Go) et de stockage (jusqu'à 2 To) sont disponibles pour les deux modèles.

Notons par contre que cette configuration 10 coeurs CPU / 10 coeurs GPU est la configuration maximale que l'on pourra choisir pour la puce M4 sur ce nouveau MacBook Air.