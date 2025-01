Selon des informations de Bloomberg dénichées par l'indéboulonnable Mark Gurman, Apple prévoirait en effet de retirer les actuels MacBook Air M3 de son catalogue, après le lancement des modèles M4, mais en continuant de proposer les anciens MacBook Air M2 sur l'entrée de gamme.

Moins saugrenue qu'il n'y paraît, cette approche trouverait son explication dans la volonté d'Apple d'arrêter au plus vite la production des puces M3, qui lui ont posé d'importants soucis de fabrication. Elle permettrait également à la marque de pousser plus de clients dans les bras des nouveaux modèles M4. Et pour cause, l'écart de performances vis-à-vis des puces M2 sera forcément beaucoup plus notable que face aux processeurs M3, ce qui favoriserait les nouvelles configurations de l'appareil.

En procédant de la sorte, Apple s'en tiendrait par ailleurs à une stratégie déjà adoptée par le passé avec le MacBook Air M1, qui est resté disponible de longues années sur le catalogue de la firme. Lancé en 2020, ce dernier n'a tiré sa révérence que l'année dernière, au moment de l'arrivée des modèles M3.