Si nous sommes surpris par cette suppression, c'est parce qu'elle est contraire à l'approche privilégiée par Apple ces dernières années. En la matière, la marque avait en effet pris l'habitude de continuer à commercialiser (parfois sur de longues périodes) un MacBook Air d'ancienne génération.

Récemment, ce fut le cas avec le MacBook Air M1, conservé au catalogue d'Apple pendant plus de 3 ans. Entre 2022 et 2024, l'appareil était ainsi vendu parallèlement au MacBook Air M2, à un tarif plus abordable de 1 199 euros (contre 1 499 euros pour le modèle M2 touché par une hausse des prix à son lancement).

Début 2024, avec l'arrivée du MacBook Air M3 sur le marché, le MacBook Air M1 quittait l'Apple Store pour laisser sa place au MacBook Air M2 sur l'entrée de gamme, toujours sur le même créneau de 1 199 euros.