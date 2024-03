C'est (enfin) officiel, Apple installe sa nouvelle puce M3 dans ses MacBook Air

Comme les MacBook Pro 2023 avant eux, les nouveaux MacBook Air tirent parti de la gravure en 3 nm de la puce M3 pour gagner en efficacité énergétique par rapport aux anciennes configurations, mais aussi en performances. Dans son communiqué, Apple compare néanmoins la prestation de ces deux nouveaux produits à celle des MacBook Air M1… lancés en 2020. Autant dire que la firme ne prend aucun risque ici en matière de communication.

On apprend ainsi qu'en jeu, sur No Man's Sky, la puce M3 des nouveaux MacBook Air 13 et 15 s'avère 60% plus rapide que le processeur M1 des anciens MacBook Air, et ce tout en offrant 35% de rapidité en plus sur Excel. Même chose en montage vidéo sur Final Cut Pro, annoncé comme étant 60% plus rapide qu'avec un processeur M1. Aucune surprise ici, mais nous aurons l'occasion de comparer les performances du MacBook Air M3 à celles du MacBook Air M2 à l'occasion d'un test, imminent sur Clubic.

Quoi qu'il en soit, Apple évoque une autonomie allant jusqu'à 18 heures pour ses nouveaux Mac, ainsi qu'un Wi-Fi deux fois plus rapide que sur les modèles précédents grâce à l'adoption (tardive) du standard Wi-Fi 6E.