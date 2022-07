MacBook Air M2 : la date des précommandes se confirme, et il serait livré dès la semaine suivante

Mais il n'y a pas que dans ses entrailles que le MacBook Air a évolué. Il adopte un design tout en finesse (11,3 mm) pour devenir encore plus facilement transportable. L'écran Liquid Retina gagne en diagonale en passant de 13,3 à 13,6 pouces, sans pour augmenter la taille générale de l'ordinateur puisqu'Apple a rogné sur les bordures pour donner plus d'espace à la dalle. Cette dernière est aussi plus lumineuse, passant de 400 à 500 nits.

La connectique se compose d'une prise MagSafe pour l'alimentation, de deux ports USB-C Thunderbolt 4 et d'une prise jack de 3,5 mm pour les amateurs d'audio filaire. On note aussi l'intégration de quatre haut-parleurs au niveau de la charnière, d'un nouveau clavier Magic Keyboard et d'une webcam capable de filmer en qualité 1080p.

Le MacBook Air M2 est proposé dans les coloris minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral. La version équipée de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD est annoncée à 1 499 euros. Pour doubler le stockage à 512 Go, il faut débourser 1 849 euros.