Gravée en 3 nanomètres par TSMC, elle est dotée d'un processeur à 10 cœurs, avec 4 cœurs d'efficacité et 6 cœurs de performance, ainsi que d'un GPU à 10 cœurs. Cette configuration permet des gains de performance substantiels : le CPU serait 50 % plus rapide que la puce M2. Le GPU, pour sa part, est quatre fois plus performant que ce même modèle. Son Neural Engine est lui aussi considérablement amélioré. De quoi octroyer des capacités décuplées aux prochains MacBook Air.