Les MacBook Pro et MacBook Air M3 ne seront finalement pas commercialisés avant l'année prochaine

Quant à leurs grands frères, « les MacBook Pros de 14 et 16 pouces équipés de puces M3 Pro et M3 Max ont atteint le stade DVT, c'est-à-dire le test de validation de la conception », avance Gurman. Les appareils haut de gamme d'Apple pourraient donc être plus proches des lignes de production, reste à savoir quand TSMC sera en mesure de le permettre.

Cela signifie-t-il qu'ils arriveront avant les MacBook Air ? Jusqu'à présent, Apple a toujours commercialisé ses puces M1 et M2 de manière progressive, en montant en gamme au fil des sorties. Le scénario pourrait donc être le même pour la puce M3, que nous devrions découvrir en premier avec le MacBook le plus léger de la gamme.

En revanche, tout n'est pas perdu pour le mois d'octobre, puisque de nouvelles versions de l'iPad risquent de faire leur apparition prochainement. Et peut-être même dès… cette semaine !