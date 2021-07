Intel et Apple sur la brèche pour le 3 nm de TSMC, les iPad pourraient être les premiers à en profiter

TSMC table notamment sur les gains de puissance permis par les puces 3 nm par rapport à ses sœurs en 5 nm. Et pour cause, ils seraient plutôt conséquents, de l'ordre de 10 à 15 % supplémentaires à un niveau d'énergie comparable, selon la firme.

TSMC fabrique actuellement des puces de 5 nanomètres pour l'iPhone 12 d'Apple et construira des puces AMD Zen 4 de nouvelle génération dès 2022. La firme souhaite lancer la production de ses puces de 3 nm pour le deuxième semestre 2022. Pour des raisons d'agenda, la prochaine génération d'iPhone devrait donc être équipée des puces 4 nm.

Néanmoins, c'est bien Intel qui se montre le plus intéressé. Selon des sources internes relayées par Nikkei, « actuellement, le volume de puces prévu pour Intel est supérieur à celui de l'iPad d'Apple utilisant la technologie 3 nanomètres ». Et pour cause, la firme entend mettre à profit ces puces « dans le but de regagner des parts de marché qu'il a perdues au profit d'Advanced Micro Devices et de NVIDIA au cours des dernières années ». Le duel entre Intel et NVIDIA ne cesse de se poursuivre.