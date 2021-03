TSMC : la production des nœuds 4 nm démarrerait fin 2021

Ce qu'il faut retenir ici, c'est que TSMC semble aller plus vite que ce qu'il avait initialement projeté pour son node 4 nm. En août 2020, la firme annonçait que son procédé de gravure N4 serait prêt pour une production à risque en fin d'année 2021. Sa production en masse ne devait cependant pas débuter avant 2022. Ce que nous dit DigiTimes, c'est donc que TSMC aurait bel et bien de l'avance sur son planning.

En l'occurrence, la chose ne serait pas pour déplaire à Apple. Le plus gros client de TSMC pourrait ainsi profiter de la gravure en 4 nm avec un peu d'avance. Parfait pour ses prochains iPhone, mais aussi et surtout pour ses futurs Mac sous puce Apple Silicon. Les Mac seraient ainsi les premiers produits d'Apple à profiter de puces gravées en 4 nm. Et pour cause, la puce A15 Bionic du futur iPhone 13 sera vraisemblablement gravée en 5 nm+.

Pour Apple, un passage plus rapide que prévu au 4 nm lui permettrait dans les faits de compléter la transition de ses Mac (notamment de bureau) vers ses propres puces plus tôt que prévu… N'en déplaise à Intel.