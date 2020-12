TSMC intercale pour 2023 l'introduction d'un affinage de son procédé 3 nm

Comme l'indique TechPowerUp, TSMC n'a pas encore donné de détails sur ce que le 3 nm+ apportera concrètement par rapport à la gravure en 3 nm « classique ». Avec le passage au 3 nm, le fondeur promet 15% de performances en plus par rapport à l'actuel procédé 5 nm et 30% de consommation en moins. La densité de transistors devrait par ailleurs augmenter de 70% par rapport au node 5 nm.

Pour le 3 nm+ on peut donc raisonnablement tabler sur une densité de transistors un peu plus importante encore. Cela pourrait effectivement conduire à une consommation en légère baisse et possiblement à des performances en plus. Reste à savoir si l'écart entre les procédés 3 nm et 3 nm+ sera notable ou au contraire négligeable. On imagine néanmoins que si Apple s'y intéresse déjà, c'est que le 3 nm+ est porteur de belles promesses.