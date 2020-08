TSMC planche déjà sur une usine pour ses processeurs 2 nm

TSMC voit cependant plus loin encore et pour préparer l'étape suivante, la société a d'ores et déjà acheté le terrain prévu pour l'implantation d'une nouvelle usine. Celle-ci sera basée à Hsinchu dans le nord de l'île de Taïwan où elle devrait employer jusqu'à 8 000 personnes.

L'objectif de cette nouvelle usine est d'aller au-delà du 3 nm. TSMC précise que le 2 nm prévu devrait exploiter la technologie GAA (gate-all-around) en lieu et place du FinFET utilisé jusqu'au 3 nm chez TSMC. Une différence d'orientation puisque Samsung a déjà confirmé qu'elle utiliserait le GAA pour son passage au 3 nm.