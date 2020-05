TSMC va produire les puces destinées à Apple aux US

Une usine dédiée à la nouvelle gravure en 5 nm de TSMC

Dans son communiqué, TSMC explique avoir pour projet de bâtir un site de production de puces en 5 nm. Un procédé de gravure que le fondeur confirme tester depuis plusieurs mois dans ses usines taïwanaises, et que l'on verra notamment sur les futurs SoC A14 qu'Apple doit intégrer à ses iPhone 12 dès cette fin d'année.

Cette nouvelle usine, dont la construction devrait débuter en 2021, permettra la création de plus de 1 600 postes, promet TSMC, pour une entrée en activité en 2024. L'investissement consenti par le groupe s’élèverait pour sa part à un total de 12 milliards de dollars en huit ans (entre 2021 et 2029). Comme le souligne The Verge, TSMC dispose déjà de plusieurs sites aux États-Unis : une usine à Camas (État de Washington) et des centres de conception au Texas et en Californie.