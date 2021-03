Resizable BAR : environ 3% de gain de performances sur une RTX 3090

Annoncée début mars et déployée avant tout sur la RTX 3060, la technologie du Resizable BAR, permettant de traiter simultanément plusieurs transferts de données entre le processeur et le GPU, arrive peu à peu sur les autres modèles. Gainward, GALAX et EVGA notamment commencent à déployer une mise à jour du vBIOS sur l'ensemble de leurs modèles, RTX 3090 incluse. Grâce à cette technologie, celle-ci enregistrerait un petit gain de performance d'environ 3 %, mais qui vient gratuitement et sans contrepartie.