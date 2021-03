NVIDIA : le support du Resizable BAR arrive sur les GeForce série 30 pour booster les performances

En soi, le Resizable BAR est une technologie optionnelle présente dans l'interface PCI-Express. Lors de déplacements en jeu, la VRAM de la carte graphique transfère les textures, les shaders et la géométrie du décor entre le CPU et le GPU. Pour les jeux les plus récents, cela se traduit par une grande quantité de transferts. L'utilisation du Resizable BAR permet ainsi de gérer ces nombreux transferts simultanément, plutôt qu'un par un. Cela se traduit donc à terme par une nette amélioration des performances.

Pour l'heure, NVIDIA préfère se concentrer sur les cartes graphiques les moins bien loties de la Série 30, à savoir la RTX 3060 et les cartes présentes dans les ordinateurs portables. NVIDIA s'est ainsi fendu d'une liste des chipsets et des processeurs actuellement compatibles avec le support du Resizable BAR :

Chipsets AMD 400 et 500 Series ;

Processeurs AMD Zen 3 ;

Chipsets Intel 10e génération et 11e génération S ;