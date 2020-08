TSMC détaille les caractéristiques de son futur nœud 3 nm

Avec son procédé en 5 nm (N5, en interne), TSMC est déjà rodé puisque la production de masse a commencé il y a quelques mois maintenant. Par rapport au 7 nm, ce nouveau procédé permet 30% d'efficacité énergétique en plus et 15% de performances supplémentaires à consommation égale. Des chiffres que TSMC s'apprête à revoir à la hausse de 10% et 5% respectivement grâce au premier affinage de son procédé en 5 nm, toujours basé sur la gravure par EUV (lithographie extrême ultraviolet).

Attendu en cours d'année prochaine, ce node N5P sera complété sur le quatrième trimestre 2021 par une autre variante de la gravure en 5 nm EUV : le N4. Si TSMC s'est assez peu livré sur cet autre procédé, il s'agirait d'après TechPowerUp d'une gravure en 4 nm exploitant probablement peu ou prou la même technologie que le N5P. Son apparition en grands volumes n'interviendrait toutefois qu'en début d'année 2022.