Trump voudrait qu'Intel et TSMC rapatrient leurs usines aux Etats-Unis

Des discussions avec Intel bien avancées

Plus d'incertitudes du côté de TSMC

Source : The Wall Street Journal

