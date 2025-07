Heretic, l'éditeur de la plateforme Signal-arnaques.com, écope finalement de 25 000 euros d'amende pour avoir traîné à supprimer les commentaires les plus virulents. Une sanction mesurée, qui reconnaît à la fois le droit légitime des consommateurs à râler, et la nécessité de protéger les entreprises des attaques non fondées. Mais Heretic n'en avait pas terminé.