Cette fois-ci, l’injonction s’étend à l’ensemble des services de Cloudflare : résolveur DNS, CDN et proxy inversé. L’entreprise américaine a plaidé un rôle purement technique et passif, dénonçant le caractère disproportionné et contournable des mesures. Des arguments rejetés par le tribunal, qui estime que ces services jouent un rôle actif dans l’accessibilité des flux pirates.