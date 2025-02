Le visionnage de contenus piratés fait toujours couler autant d'encre. Parmi les secteurs particulièrement touchés, l'industrie du football fait pression dans de nombreux pays pour protéger son précieux. On le constate régulièrement en France avec DAZN, ou encore en Italie avec le Piracy Shield, un outil censé éradiquer le piratage en ligne.



Comble du hasard, des entreprises comme Google, Cloudflare et X.com, qui ont récemment élevé leurs voix contre le bouclier italien, sont désormais pointés du doigt, par LaLiga, car ils faciliteraient la tâche aux pirates et, in fine, rendraient plus complexes les mesures voulues par les ayants droits.