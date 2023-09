Football : la Liga demande à Google de supprimer les applis IPTV pirates d'un million de téléphones

Consciente de cela, La Liga veut ni plus ni moins faire supprimer les applications pirates déjà installées sur les appareils. « Nous discutons avec Google et d'autres plateformes afin [que les applis] puissent être localisées sur ces téléphones mobiles », fait savoir Javier Tebas.

Selon lui, il est possible d'un point de vue technologique de réaliser ce genre d'opérations. Il cite l'exemple de la pédopornographie, dont les contenus peuvent être identifiés, mais qui se heurte toutefois à des soucis législatifs pour la mise en place d'un système de suppression efficace.

Javier Tebas est en tout cas motivé à supprimer des services IPTV d'au moins 1,1 million de mobiles en Espagne (800 000 Android et 300 000 iPhone). Obtiendra-t-il gain de cause ? Son objectif paraît ambitieux, mais les lobbys de la protection de la propriété intellectuelle paraissent de plus en plus puissants et armés pour faire fléchir les plateformes.

Ce que ne dit pas le président de la Liga, c'est qu'il est de plus en difficile et coûteux de regarder le football espagnol en Espagne, surtout depuis la dernière attribution des droits TV à Movistar et à DAZN.