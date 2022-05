L'UE veut scanner tous vos messages chiffrés pour lutter contre la pédopornographie

Les députés européens ont adopté par 537 voix pour, 133 contre et 24 abstentions une nouvelle directive destinée à « mieux protéger les enfants contre les abus et l’exploitation sexuels lorsqu’ils utilisent des services de courrier électronique, de conversation en ligne et de messagerie ».

Il s'agit d'une dérogation temporaire à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, qui prévoit de protéger la confidentialité des communications et des données relatives au trafic.

D'une durée de trois ans, cette dérogation permet aux fournisseurs de service de lutter plus efficacement contre la pédopornographie en ligne. Néanmoins, cette surveillance accrue doit se faire sur la base du volontariat et en ayant recours aux technologies les moins intrusives possibles, précise le texte.