Pornographie en ligne : deux associations de protection de l'enfance attaquent Free, SFR, Orange et Bouygues

C'est précisément pour lutter contre cette (déconcertante) facilité à accéder à du contenu porno pour les mineurs que deux associations, e-Enfance et La Voix de l’enfant, ont intenté un recours en référé auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris fin juillet dernier. Le motif ? La très grande majorité des sites pornographiques consultables en France ne prennent pas de mesures assez efficaces pour empêcher les mineurs de consulter leurs contenus. Mais plutôt que de s'en prendre directement à ces sites, c'est auprès des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) que les associations veulent trouver un secours.

Ces dernières souhaitent tout bonnement que l'accès à neuf sites majeurs, dont PornHub (130 millions de visites quotidiennes mondiales), YouPorn et autres RedTube, soit bloqué par ces mêmes FAI en France tant que des mesures efficaces ne sont pas prises. Le problème est que les sociétés visées ne sont que trop rarement domiciliées dans l'Hexagone, souvent cachées derrière diverses juridictions plus ou moins tortueuses et, ainsi, toujours plus difficiles à atteindre.

Les FAI semblent plutôt bien prendre la nouvelle. Par exemple, Gaëlle Le Vu, Directrice communication et RSE chez Orange, a déclaré au Monde : « Évidemment, si le juge estime que l’ensemble des éléments permettent de nous assigner à couper l’accès, on le fera au plus vite ». De son côté, le CSA a déjà tenté d'agir en mars dernier pour que huit sites pornos mettent en place un système de vérification d'âge, mais est coincé par la même loi qu'il tente ici de faire appliquer. Le décret permettant de promulguer son article n°23 se fait toujours attendre.