L'État lance une plateforme pour lutter contre l’exposition des enfants à la pornographie en ligne

La lutte contre l'exposition des mineurs à la pornographique a été qualifiée comme étant une priorité par Emmanuel Macron en 2019. Le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, et son homologue en charge de l'Enfance et des Familles, Adrien Taquet, portent cette plateforme, qui bénéficiera de l'effet promotionnelle du Safer Inter Day, la campagne de sensibilisation à la pornographie et à ses conséquences, à destination des parents et enfants.