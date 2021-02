Haine en ligne : la majorité repart à l'attaque contre les plateformes, qu'elle veut "superviser"

À l'Assemblée nationale, la députée LREM Laetitia Avia a rappelé que la partie de la loi qui concerne la haine en ligne a été intégrée dans des circonstances particulières. « C’est sur Facebook que Samuel Paty a été désigné comme cible ; c’est ensuite sur Twitter que cet attentat a été revendiqué de la manière la plus immonde et c’est sur ces mêmes réseaux et sur des sites extrémistes que des copies de cette image d’une tête décapitée ont circulé des jours, voire des semaines. Enfin, nous le savons, c’est sur Internet que recrutent et sévissent les séparatistes par le biais de stratégies d’endoctrinement numérique auprès des plus vulnérables d’entre nous, auprès de notre jeunesse », a-t-elle rappelé.