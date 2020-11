Police, réseaux sociaux et drones : ce que prévoit la loi Sécurité globale portée par Darmanin

Jusqu'à maintenant, les policiers et gendarmes qui filment leurs interventions à l'aide de caméras mobiles ne peuvent pas directement accéder aux images captées. La loi proposée par la majorité, si adoptée en ces termes, pourrait permettre aux policiers et gendarmes de transmettre « en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention » les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles, les fameuses caméras-piétons.